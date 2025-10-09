صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرک و انٹر کی نئی گریڈنگ پالیسی 2026سے نافذ

نئی پالیسی میں جی پی اے خارج کر دیا گیا،آئی بی سی سی نے نوٹیفکیشن

ملتان (خصوصی رپورٹر)پاکستان میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی گریڈنگ کی نئی پالیسی اہم تبدیلیوں کے ساتھ نافذ کر دی گئی ہے ۔ انٹر بورڈ کوآرڈی نیشن کمیشن (آئی بی سی سی)نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ پالیسی سال 2026سے مرحلہ وار میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات پر لاگو ہو گی۔نئی گریڈنگ پالیسی کے مطابق \"جی پی اے اور سی جی پی اے \" کا نظام ختم کر دیا گیا ہے ۔ آئی بی سی سی کے سربراہ ڈاکٹر غلام علی ملاح کے مطابق، تعلیمی بورڈز کے کوآرڈی نیشن فورم کے متفقہ فیصلے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ فی الوقت ملک کی بیشتر جامعات داخلوں کے لئے جی پی اے سسٹم اپنانے کے لئے تیار نہیں، اس لئے اسے پالیسی سے خارج کر دیا گیا ہے ۔واضح رہے کہ نئی گریڈنگ پالیسی کی منظوری کراچی میں گزشتہ ماہ منعقدہ اجلاس میں دی گئی تھی، جس میں ملک بھر کے تعلیمی بورڈز کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی اداروں میں کارکردگی کا نیا معیار گریڈز کی بنیاد پر طے کیا جائے گا، جبکہ جی پی اے نظام پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے ۔

 

