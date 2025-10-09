بجلی کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف میپکو ریجن کا احتجاج
واپڈا ہائیڈرو یونین کی ریلی، ملازمین نے نجکاری منصوبے کو مسترد کردیا
ملتان (خصوصی رپورٹر) آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے زیر اہتمام ملک بھر کی طرح میپکو ریجن ملتان میں بھی ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی کی نظامت ریجنل ڈپٹی چیئرمین سجاد بلوچ نے کی۔ ریلی میں چیف آفس، آپریشن، جی ایس سی، کنسٹرکشن، جی ایس او، فنانس، آڈٹ، ایم اینڈ ٹی، ٹی آر ڈبلیو، ٹریننگ سینٹر اور کمرشل آفس کے ملازمین و عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ریجنل چیئرمین میپکو چودھری غلام رسول گجر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کمپنیوں کے ملازمین دن رات ساڑھے چار کروڑ صارفین کو بجلی فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ درجنوں ملازمین فرض کی ادائیگی کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں جبکہ متعدد مستقل معذوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ریجنل سیکرٹری رانا محمد انور نے کہا کہ بجلی قومی اثاثہ اور محنت کشوں کی محنت کا نتیجہ ہے ، ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کی فروخت عوام اور ملازمین دونوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ریجنل چیئرمین ریونیو شکیل بلوچ نے کہا کہ نجکاری سے بجلی مزید مہنگی اور ادارہ جاتی استحکام متاثر ہوگا۔ چودھری محمود امجد نے کہا کہ میپکو، فیسکو اور گیپکو جیسی کمپنیاں مشکلات کے باوجود اربوں روپے منافع کما رہی ہیں، انہیں بیچنے کے بجائے جدید آلات و تربیت سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے ۔