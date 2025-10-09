میپکو نے 38کروڑ روپے کے 12فیڈر منصوبے مکمل کر لئے
انرجی لاس ریڈکشن پروگرام کے تحت لائن لاسز میں کمی، ترسیلی نظام بہتر بنایا گیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر لائن لاسز کی شرح کم کرنے کے لئے ‘‘انرجی لاس ریڈکشن ’’ پروگرام کے تحت 12 ہائی ٹینشن فیڈرز کے منصوبے مکمل کر لئے گئے ہیں جن پر 38کروڑ 19لاکھ روپے لاگت آئی۔ایڈیشنل چیف انجینئر کنسٹرکشن میپکو فرحان شبیر ملک نے بتایا کہ لائن لاسز کم کرنے کے لئے پرانے کنڈکٹرز کو جدید کنڈکٹرز سے تبدیل کیا گیا ہے جبکہ ایریا پلاننگ اور لوڈ شفٹنگ کے ذریعے صارفین کو بہتر وولٹیج کے ساتھ بجلی فراہم کی جا رہی ہے ۔ستمبر 2025ء کے دوران مکمل ہونے والے منصوبوں میں ملتان سرکل کے 11 کے وی مخدوم جہانیاں فیڈر پر 21 کروڑ 27 لاکھ روپے ، ڈی جی خان سرکل کے واراسہرا فیڈر پر 10 کروڑ 98 لاکھ روپے ، اور چک بزدار فیڈر پر ایک کروڑ 25 لاکھ روپے لاگت آئی۔اسی طرح تونسہ، رحیم یار خان، مظفرگڑھ، ساہیوال اور وہاڑی سرکلز میں مختلف فیڈرز کی ری کنڈکٹرنگ اور ایریاپلاننگ پر مجموعی طور پر کروڑوں روپے خرچ کئے گئے ۔ ان منصوبوں میں 11 کے وی بوہی وار، ترنڈہ، رفیق آباد، ساہیوال روڈ، نادروالی، فتح شاہ، چک 22/WB اور ظفر شہید فیڈرز شامل ہیں۔