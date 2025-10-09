پنجاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کیلئے تحریری امتحان لازمی قرار
امیدواروں کی اہلیت جانچنے کیلئے سلیبس کے مطابق امتحان لیا جائے گا
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے مختلف اضلاع میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کی تعیناتی کیلئے کام کا آغاز کر دیا ہے ۔ امیدواروں کی تعداد زیادہ ہونے اور عہدے کی اہلیت کے معیار کو پرکھنے کے لئے تحریری امتحان کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔محکمہ نے امیدواروں کے سلیبس کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ پنجاب بھر سے کل 218 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں راولپنڈی ڈویژن سے 18، فیصل آباد سے 30، گوجرانوالہ ڈویژن سے 36، بہاولپور سے 22، لاہور ڈویژن سے 33، سرگودھا ڈویژن سے 24، ملتان ڈویژن سے20اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے 21امیدوار شامل ہیں۔تحریری امتحان کے نتائج کے بعد امیدواروں کو انٹرویو کیلئے شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ یہ مرحلہ امیدواروں کی قابلیت اور تجربے کو جانچنے کے لئے ضروری ہے تاکہ موزوں امیدواروں کو تعینات کیا جا سکے ۔