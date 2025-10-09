صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم بیج کی فی بوری قیمت میں ایک ہزار روپے کمی

  • ملتان
گندم بیج کی فی بوری قیمت میں ایک ہزار روپے کمی

بیج کی وافر فراہمی یقینی بنائی جائیگی،کاشتکار قلت کا شکار نہیں ہونگے ،عاشق کرمانی

ملتان (وقائع نگار خصوصی)وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کے سیڈ کمپنیوں سے کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں صوبہ پنجاب میں گندم کے بیج کی فی بوری قیمت میں ایک ہزار روپے کمی کر دی گئی ہے ۔ اب گندم کے بیج کی قیمت 6500روپے سے کم کر کے 5500روپے فی بوری مقرر کی گئی ہے ۔مذاکرات میں پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ خان لغاری، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو، ایڈیشنل سیکرٹری زراعت ٹاسک فورس محمد شبیر احمد خان، ڈائریکٹر جنرل زراعت نوید عصمت کاہلوں، چودھری عبدالحمید اور سیڈ کمپنیوں کے نمائندے شریک تھے ۔وزیر زراعت نے کہا کہ گندم کی فصل کو منافع بخش بنانے اور کسانوں کو ریلیف دینے کیلئے قیمت میں کمی ناگزیر تھی۔

 

