سرپلس اساتذہ کی فہرستیں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن جاری

  • ملتان
سرپلس اساتذہ کی فہرستیں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن جاری

ڈائریکٹر مانیٹرنگ کا 10 اکتوبر تک تصدیقی عمل مکمل کرنے کا حکم

 ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سرپلس اساتذہ کی فہرستیں مکمل کرنے کے لئے حتمی تاریخ جاری کر دی ہے ۔ ڈائریکٹر مانیٹرنگ رانا عبدالقَیوم کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق، تمام متعلقہ دفاتر کو ہدایت کی گئی ہے کہ سرپلس اساتذہ کی درخواستوں کو 10اکتوبر 2025 تک تصدیقی عمل سے گزارا جائے ۔مراسلے میں کہا گیا ہے کہ معذور یا شریک حیات کے کیسز کے علاوہ کسی بھی اضافی استاد کو مسترد نہ کیا جائے ۔ اگر کسی سکول سے دو یا دو سے زیادہ اساتذہ نے تبادلے کے لئے درخواست دی ہو اور دونوں منتخب ہو جائیں

، تو زیادہ نمبروں والے استاد کی درخواست منظور کی جائے گی جبکہ دوسرے استاد کو سکول میں کم از کم ضرورت کے تحت برقرار رکھا جائے گا۔ڈائریکٹر مانیٹرنگ نے واضح کیا کہ اگر کوئی کیس غلطی سے قبول یا مسترد ہو گیا ہو تو فوراً اطلاع دے کر کیس کو منسوخ یا درست کیا جائے ۔ مراسلے میں مزید کہا گیا کہ 10 اکتوبر کے بعد کسی بھی قسم کی تاخیر یا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ذرائع کے مطابق، محکمہ سکولز کی جانب سے یہ اقدام اساتذہ کی تعیناتی اور تبادلوں کے نظام میں شفافیت لانے ، غیر ضروری عملے کے بوجھ کو کم کرنے اور تدریسی عمل کو بہتر بنانے کے لئے اٹھایا گیا ہے ۔ ضلعی دفاتر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ مدت میں فہرستوں کی تیاری اور تصدیق یقینی بنائیں تاکہ آئندہ تعلیمی سیشن سے قبل عملہ اپنی تعیناتیوں پر بروقت حاضر ہو سکے ۔

 

