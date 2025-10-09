صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم آمدن خاندانوں کے لیے 1000 گھروں کی منظوری

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر سلمیٰ سلیمان کی دلچسپی سے 100 کنال اراضی مختص کردی گئی

 خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) پنجاب حکومت کے انقلابی اقدام ‘‘پنجاب افورڈ ایبل ہاؤسنگ پروگرام’’ کے تحت کم آمدن خاندانوں کے لیے اپنے گھر کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی خصوصی دلچسپی سے خانیوال میں اس منصوبے کے لیے 100 کنال اراضی مختص کی گئی ہے ۔ حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر عالمی بینک کے تعاون سے 1000 گھر تعمیر کیے جائیں گے ۔ ورلڈ سٹیژ ڈے کے موقع پر ضلعی کونسل ہال میں منعقدہ سیمینار میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان، پروگرام ڈائریکٹر عمران علی سلطان اور اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ سیہڑ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین شرکاء نے اپنے گھر کے خوابوں اور تعبیر پر اظہارِ خیال کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ گھر صرف ایک چھت نہیں بلکہ عوام کے خوابوں کی تعبیر ہوں گے ، جہاں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

 

