پانی ملے گوشت کی فروخت، شہری بیمار ہونے لگے
بیمار جانوروں کا گوشت مہنگے داموں فروخت ہونے لگا ، کارروائی کا مطالبہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) خانیوال شہر اور گردونواح میں پانی ملا جانوروں کا گوشت کھلے عام فروخت ہونے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ شہریوں نے بتایا کہ بااثر قصابوں نے نیم مردہ اور بیمار جانوروں کا گوشت بھی مقررہ نرخوں سے زائد قیمت پر بیچنا شروع کر رکھا ہے ۔ پانی ملا گوشت انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے ، جس کے باعث شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ذرائع کے مطابق قصاب مضر صحت گوشت فروخت کر کے شہریوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں جبکہ انتظامیہ کی خاموشی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر ان عناصر کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو یہ مکروہ دھندہ ضلع بھر میں وبا کی طرح پھیل جائے گا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال سے فوری کارروائی اور مضرِ صحت گوشت فروخت کرنے والے قصابوں کے خلاف مقدمات کے اندراج کا مطالبہ کیا ہے ۔