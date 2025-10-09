صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خان گڑھ بائی پاس روڈ کھنڈرات، شہری اذیت میں مبتلا

  • ملتان
ٹریفک جام، حادثات اور گڑھوں سے بھرا راستہ، مرمت کا مطالبہ زور پکڑ گیا

 خان گڑھ (سٹی رپورٹر ) خان گڑھ کا اہم بائی پاس روڈ مکمل طور پر کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، جگہ جگہ گہرے گڑھوں کے باعث بھاری ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو چکی ہے ۔ متعدد مقامات پر گاڑیاں اُلٹنے اور حادثات کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ خستہ حالی کے باعث بھاری ٹریفک کو اب مجبوری کے تحت سٹی روڈ سے گزرنا پڑ رہا ہے ، جو پہلے ہی زیر تعمیر ہے ۔ دوہری دباؤ کے نتیجے میں سٹی روڈ پر گھنٹوں طویل ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ، جس سے شہری، راہگیر، طلباء اور مریض شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی عدم موجودگی اور ناقص متبادل پلان کی وجہ سے روزمرہ سفر ایک عذاب بن گیا ہے ۔ شہریوں اور تاجر تنظیموں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ سے فوری مرمت اور بحالی کے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

