صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دربار حاجی بابا شیر ،محکمہ اوقاف کی عمارت خستہ حالی کا شکار

  • ملتان
دربار حاجی بابا شیر ،محکمہ اوقاف کی عمارت خستہ حالی کا شکار

صفائی ستھرائی، مرمت اور سہولیات کے فقدان پر شہریوں کا اظہارِ تشویش

 وہاڑی (خبرنگار) دربار حاجی بابا شیر دیوان میں واقع محکمہ اوقاف کی عمارت شدید خستہ حالی کا شکار ہے ، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور بنیادی سہولتوں کے فقدان پر اہل علاقہ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔ معروف صوفی بزرگ حاجی بابا شیر دیوان کی درگاہ میں اوقاف کی عمارت کی دیواروں اور چھتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اہل علاقہ اللہ یار، بابا مجید، امجد وینس، سلیم دولتانہ، اللہ رکھا اور ساجد محمود نے بتایا کہ عمارت کئی دہائیوں سے عقیدت مندوں کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہی ہے مگر حکومتی عدم توجہی کے باعث زبوں حالی کا شکار ہے ۔ عمارت کی مرمت، رنگ و روغن اور صفائی پر عرصہ دراز سے کوئی کام نہیں ہوا۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور محکمہ اوقاف سے عمارت کی فوری بحالی اور زائرین کے لیے سہولتوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب سے41 دیہات متاثر،سروے کا کام جاری:ایک ہفتے میں کام مکمل کرنیکا عزم

بجلی کمپنیوں کی نجکاری کیخلاف فیسکو خوشاب ملاز مین سراپا احتجاج

اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل کاتحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سلانوالی کا دورہ

ڈپٹی کمشنر بھکر کے 2سرکاری سکولوں کے دورے ،تفصیلی معائنہ

جعلی دودھ بنانیوالی فیکٹری ،ناقص کھوئے کایونٹ پکڑا گیا

ٹیچنگ ہسپتا ل میں مریضہ کے لواحقین کا 2ڈاکٹروں پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن