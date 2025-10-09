دربار حاجی بابا شیر ،محکمہ اوقاف کی عمارت خستہ حالی کا شکار
صفائی ستھرائی، مرمت اور سہولیات کے فقدان پر شہریوں کا اظہارِ تشویش
وہاڑی (خبرنگار) دربار حاجی بابا شیر دیوان میں واقع محکمہ اوقاف کی عمارت شدید خستہ حالی کا شکار ہے ، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور بنیادی سہولتوں کے فقدان پر اہل علاقہ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔ معروف صوفی بزرگ حاجی بابا شیر دیوان کی درگاہ میں اوقاف کی عمارت کی دیواروں اور چھتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اہل علاقہ اللہ یار، بابا مجید، امجد وینس، سلیم دولتانہ، اللہ رکھا اور ساجد محمود نے بتایا کہ عمارت کئی دہائیوں سے عقیدت مندوں کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہی ہے مگر حکومتی عدم توجہی کے باعث زبوں حالی کا شکار ہے ۔ عمارت کی مرمت، رنگ و روغن اور صفائی پر عرصہ دراز سے کوئی کام نہیں ہوا۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور محکمہ اوقاف سے عمارت کی فوری بحالی اور زائرین کے لیے سہولتوں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔