منشیات فروشی پر آٹھ ملزم زیر حراست ، مقدمات درج

  • ملتان
ملتان(کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں آٹھ افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔۔۔

سیتل ماڑی پولیس نے ملزم جاوید سے 8 لٹر شراب، دولت گیٹ پولیس نے یاسین سے 200 گرام چرس، سٹی شجاع آباد پولیس نے عبدالسمیع سے 210 گرام چرس برآمد کی۔ راجہ رام پولیس نے ملزم سلیمان عرف پانڈا سے 1480 گرام چرس جبکہ جلیل آباد پولیس نے اکرم سے 20 عدد ٹین پیک برآمد کئے ۔ مظفرآباد پولیس نے محمد یار سے 8 لٹر شراب، شاہ شمس پولیس نے امجد علی اور ممتاز احمد سے 20، 20 لٹر شراب برآمد کی۔ 

 

