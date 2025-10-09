زکریا یونیورسٹی میں نئے طلبہ کے اعزاز میں تقریب
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں نئے تعلیمی سیشن 2025ء کے آغاز پر داخلہ لینے والے طلبہ کے اعزاز میں خوش آمدیدی و تعارفی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
۔ تقریب ڈائریکٹر سٹوڈنٹس افیئرز کے زیر اہتمام منعقد ہوئی جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذبیر محمد اقبال، پروفیسر ڈاکٹر فواد رسول، پروفیسر ڈاکٹر مکرّب اکبر، پروفیسر ڈاکٹر شکیل، پروفیسر ڈاکٹر جاوید سلیانہ، ڈاکٹر مظفر حمید اور ایڈیشنل کنٹرولر امتحانات سمیت دیگر اساتذہ نے شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذبیر محمد اقبال نے کہا کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی علم و تحقیق کا مرکز ہے جہاں طلبہ کو اپنی فکری و عملی استعداد بڑھانے کے وسیع مواقع فراہم کئے جاتے ہیں۔