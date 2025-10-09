صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ہسپتال و چلڈرن کمپلیکس میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات

  • ملتان
نشتر ہسپتال و چلڈرن کمپلیکس میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات

ادویات، ٹھیکوں اور تقرریوں میں مبینہ بے ضابطگیوں پر اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

ملتان (لیڈی رپورٹر)محکمہ صحت پنجاب نے نشتر ہسپتال 2 اور چلڈرن کمپلیکس ملتان میں مالی سال 2018-2019اور 2024-2025 کے دوران ادویات کی خریداری، ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکوں کی الاٹمنٹ اور کلیدی عہدوں پر تقرریوں میں ممکنہ مالی و انتظامی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی ہے ۔سیکرٹری ہیلتھ پنجاب کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق، سپیشل سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب امان اللہ کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے ، جبکہ ڈائریکٹر فنانس فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرفراز احمد اور ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ پنجاب میاں مراد حسین کمیٹی میں بطور ارکان شامل کئے گئے ہیں۔

ایک کوآپٹیڈ ممبر کو بھی کمیٹی کا حصہ بنایا جائے گا تاکہ تحقیقات کو مزید مؤثر اور جامع بنایا جا سکے ۔کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 30 روز کے اندر نشتر ہسپتال 2 اور چلڈرن کمپلیکس ملتان میں ادویات کی خریداری، ترقیاتی کاموں کے ٹھیکوں اور تقرریوں سے متعلق تمام معاملات کی تفصیلی جانچ کر کے رپورٹ سیکرٹری صحت کو پیش کرے ۔ذرائع کے مطابق، اس اقدام کا مقصد سرکاری ہسپتالوں میں شفافیت کو فروغ دینا، سرکاری فنڈز کے درست استعمال کو یقینی بنانا اور مستقبل میں کسی بھی بدانتظامی یا مالی بے ضابطگی سے بچاؤ کے لئے موثر نظام قائم کرنا ہے ۔ تحقیقاتی نتائج کی روشنی میں ذمہ دار افسروں کے خلاف کارروائی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب سے41 دیہات متاثر،سروے کا کام جاری:ایک ہفتے میں کام مکمل کرنیکا عزم

بجلی کمپنیوں کی نجکاری کیخلاف فیسکو خوشاب ملاز مین سراپا احتجاج

اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل کاتحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سلانوالی کا دورہ

ڈپٹی کمشنر بھکر کے 2سرکاری سکولوں کے دورے ،تفصیلی معائنہ

جعلی دودھ بنانیوالی فیکٹری ،ناقص کھوئے کایونٹ پکڑا گیا

ٹیچنگ ہسپتا ل میں مریضہ کے لواحقین کا 2ڈاکٹروں پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن