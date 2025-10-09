نشتر ہسپتال و چلڈرن کمپلیکس میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات
ادویات، ٹھیکوں اور تقرریوں میں مبینہ بے ضابطگیوں پر اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل
ملتان (لیڈی رپورٹر)محکمہ صحت پنجاب نے نشتر ہسپتال 2 اور چلڈرن کمپلیکس ملتان میں مالی سال 2018-2019اور 2024-2025 کے دوران ادویات کی خریداری، ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکوں کی الاٹمنٹ اور کلیدی عہدوں پر تقرریوں میں ممکنہ مالی و انتظامی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی ہے ۔سیکرٹری ہیلتھ پنجاب کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق، سپیشل سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب امان اللہ کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے ، جبکہ ڈائریکٹر فنانس فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرفراز احمد اور ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ پنجاب میاں مراد حسین کمیٹی میں بطور ارکان شامل کئے گئے ہیں۔
ایک کوآپٹیڈ ممبر کو بھی کمیٹی کا حصہ بنایا جائے گا تاکہ تحقیقات کو مزید مؤثر اور جامع بنایا جا سکے ۔کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 30 روز کے اندر نشتر ہسپتال 2 اور چلڈرن کمپلیکس ملتان میں ادویات کی خریداری، ترقیاتی کاموں کے ٹھیکوں اور تقرریوں سے متعلق تمام معاملات کی تفصیلی جانچ کر کے رپورٹ سیکرٹری صحت کو پیش کرے ۔ذرائع کے مطابق، اس اقدام کا مقصد سرکاری ہسپتالوں میں شفافیت کو فروغ دینا، سرکاری فنڈز کے درست استعمال کو یقینی بنانا اور مستقبل میں کسی بھی بدانتظامی یا مالی بے ضابطگی سے بچاؤ کے لئے موثر نظام قائم کرنا ہے ۔ تحقیقاتی نتائج کی روشنی میں ذمہ دار افسروں کے خلاف کارروائی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ۔