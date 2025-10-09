صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

24 ڈبلیو بی :سیوریج کا نظام ناکام، گندا پانی جمع

  • ملتان
24 ڈبلیو بی :سیوریج کا نظام ناکام، گندا پانی جمع

وہاڑی(نمائندہ خصوصی ) چک نمبر 24 ڈبلیو بی میں سیوریج اور صفائی کے ناقص انتظامات نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ گلیوں میں گندا پانی جمع ہونے سے آمدورفت معطل اور تعفن نے علاقہ مکینوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے ۔۔۔

 رہائشیوں کے مطابق پیٹر مبینہ طور پر کئی دنوں سے بند ہے جبکہ نمبردار عوامی شکایات نظرانداز کر رہے ہیں۔ بچوں کے زخمی ہونے اور بزرگوں کے گھروں سے نہ نکل سکنے کی شکایات عام ہیں۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لیتے ہوئے صفائی کا نظام بہتر بنانے اور مبینہ طور پر غفلت برتنے والے نمبردار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

