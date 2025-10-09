صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ ترجیح ہے ، جی ایم آپریشن میپکو

  • ملتان
صارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ ترجیح ہے ، جی ایم آپریشن میپکو

ملتان (خصوصی رپورٹر)جنرل منیجر آپریشن میپکو انجینئر محمد اکرم سیال نے مظفرگڑھ سرکل میں قائم کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر (سی ایف سی) کا دورہ کیا اور۔۔۔

 صارفین کی آن لائن موصول ہونے والی شکایات کی فزیکل جانچ پڑتال کی۔دورے کے دوران انہوں نے مظفرگڑھ فرسٹ سب ڈویژن کے لائن سٹاف سے شکایات کے اندراج، نوعیت اور ازالے کے مقررہ وقت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کی شکایات کا بروقت اور مؤثر ازالہ میپکو کی اولین ترجیح ہے ، کسی قسم کی غفلت یا تاخیر ناقابل قبول ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ترقیاتی سکیموں کیلئے 30 ارب 80 کروڑ کی منظوری

علامہ اقبال زون : واٹر سپلائی سسٹم اپ گریڈ کرنیکا فیصلہ

وزیر تعلیم کے سرپلس ٹیچر کے ٹرانسفر معطلی کے آرڈرز بحال

بسنت منانے پر غور محکمہ داخلہ کا مشاورتی اجلاس

پنجاب یونیورسٹی میں کالے شیشوں والی گاڑیوں کا داخلہ بند

ایل ڈی اے: 5 افسروں کے تقرروتبادلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن