صارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ ترجیح ہے ، جی ایم آپریشن میپکو
ملتان (خصوصی رپورٹر)جنرل منیجر آپریشن میپکو انجینئر محمد اکرم سیال نے مظفرگڑھ سرکل میں قائم کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر (سی ایف سی) کا دورہ کیا اور۔۔۔
صارفین کی آن لائن موصول ہونے والی شکایات کی فزیکل جانچ پڑتال کی۔دورے کے دوران انہوں نے مظفرگڑھ فرسٹ سب ڈویژن کے لائن سٹاف سے شکایات کے اندراج، نوعیت اور ازالے کے مقررہ وقت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کی شکایات کا بروقت اور مؤثر ازالہ میپکو کی اولین ترجیح ہے ، کسی قسم کی غفلت یا تاخیر ناقابل قبول ہوگی۔