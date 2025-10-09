صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلال پور پیروالہ میں بجلی بحالی کا کام شروع کردیاگیا

  • ملتان
جلال پور پیروالہ میں بجلی بحالی کا کام شروع کردیاگیا

سیلابی پانی اُترنے کے بعد متاثرہ علاقوں میں پولز و ٹرانسفارمرز کی تنصیب

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) جلال پور پیروالہ سب ڈویژن کی ٹیموں نے موٹروے اور گردونواح کے علاقوں میں سیلابی پانی اُترنے کے بعد بجلی کی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی کی ہدایت پر ایکسین شجاع آباد ڈویژن طارق محمود ڈار اور ایس ڈی او جلال پور پیروالہ سب ڈویژن جمشید خورشید کی سربراہی میں ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ موٹروے انٹرچینج اور 11 کے وی بہادرپور فیڈر سے منسلک علاقوں میں 7 ہائی ٹینشن پولز، ہائی ٹینشن لائنوں اور ٹرانسفارمرز کی تنصیب شروع کر دی ہے ۔میپکو حکام کے مطابق جن علاقوں کو ضلعی محکموں کی جانب سے کلیئر قرار دیا گیا ہے وہاں بجلی آج بحال کر دی جائے گی۔ دریائی پٹی کے متاثرہ علاقوں میں میپکو جلال پور پیروالہ سب ڈویژن کی ٹیمیں متعلقہ ضلعی محکموں اور اداروں کے ساتھ مل کر خدمات سرانجام دے رہی ہیں تاکہ عوام کو جلد از جلد بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پارک کی زمین پر تعمیرات روکنے کا حکم، ماسٹر پلان طلب

پریس کلب کے نئے پلاٹوں کی قرعہ اندازی اسی ماہ ہوگی،ناصرحسین

انسداد پولیو مہم کیلئے ڈپٹی کمشنرز کو ویکسی نیشن کیلئے سو فیصد کوریج کا ہدف دیدیا گیا

پولیس کا معاشی سرگرمیوں کو مکمل تحفظ دینے کا عزم

مسلم حکمران ٹرمپ منصوبے پر ٹریپ نہ ہوں، ملی یکجہتی کونسل

میڈیا اداروں کو اشتہارات کی مد میں بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن