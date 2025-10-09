جلال پور پیروالہ میں بجلی بحالی کا کام شروع کردیاگیا
سیلابی پانی اُترنے کے بعد متاثرہ علاقوں میں پولز و ٹرانسفارمرز کی تنصیب
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) جلال پور پیروالہ سب ڈویژن کی ٹیموں نے موٹروے اور گردونواح کے علاقوں میں سیلابی پانی اُترنے کے بعد بجلی کی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی کی ہدایت پر ایکسین شجاع آباد ڈویژن طارق محمود ڈار اور ایس ڈی او جلال پور پیروالہ سب ڈویژن جمشید خورشید کی سربراہی میں ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ موٹروے انٹرچینج اور 11 کے وی بہادرپور فیڈر سے منسلک علاقوں میں 7 ہائی ٹینشن پولز، ہائی ٹینشن لائنوں اور ٹرانسفارمرز کی تنصیب شروع کر دی ہے ۔میپکو حکام کے مطابق جن علاقوں کو ضلعی محکموں کی جانب سے کلیئر قرار دیا گیا ہے وہاں بجلی آج بحال کر دی جائے گی۔ دریائی پٹی کے متاثرہ علاقوں میں میپکو جلال پور پیروالہ سب ڈویژن کی ٹیمیں متعلقہ ضلعی محکموں اور اداروں کے ساتھ مل کر خدمات سرانجام دے رہی ہیں تاکہ عوام کو جلد از جلد بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے ۔