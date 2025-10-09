صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے فوری اقدامات ضروری، تیمور مہے

  • ملتان
تحریک انصاف کے رہنما کا متاثرہ علاقے کا دورہ، سیلاب زدگان میں امداد تقسیم

 ملتان (لیڈی رپورٹر)تحریک انصاف این اے 148 کے ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر ملک تیمور الطاف مہے نے موضع ڈھلو شریں والا میں سیلاب زدگان میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے انہیں متاثرہ عوام کی خدمت اور مدد کا موقع فراہم کیا۔انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود دیکھا کہ سیلاب نے علاقے کے لوگوں کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کی ٹیم سیلاب کے آغاز سے ہی دن رات متاثرین کے درمیان موجود ہیں، امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور مکمل بحالی کے لئے کوشاں ہیں۔بیرسٹر تیمور مہے نے کہا کہ متوسط طبقے کے وہ لوگ جن کی برسوں کی جمع پونجی سیلاب میں بہہ گئی، شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں حکومت کو چاہئے کہ وہ متاثرین، بالخصوص کسانوں کی بحالی کے لئے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے کسان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اور ان کا واحد ذریعہ معاش زراعت ہی ہے ۔ اگر بروقت مدد فراہم نہ کی گئی تو زرعی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے ۔

 

 

