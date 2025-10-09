سیلاب متاثرہ 21 موضع جات کا سروے مکمل :عمرانہ توقیر
ٹیمیں مکانات، فصلوں اور مویشیوں کے نقصان کا تعین کر رہی ہیں :ڈپٹی کمشنر
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع وہاڑی میں سیلاب سے نقصانات کے تعین کیلئے فلڈ ڈیمیج اسسمنٹ سروے جاری ہے ۔ ضلع کے 21موضع جات میں سروے مکمل ہو چکا جبکہ 34میں کام جاری ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ سروے میں محکمہ مال، زراعت، لائیو اسٹاک، پاک آرمی اور اربن یونٹ کے نمائندے فیلڈ میں موجود ہیں جو جانی و مالی نقصانات، زخمیوں، مکانات، فصلوں اور مویشیوں کے نقصان کا تعین تصاویری و دستاویزی ثبوت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب فلڈ 2025کمپسیشن پیکج کے تحت متاثرین کا ازالہ کرے گی۔