سیلاب سے 60ہزار طلبہ کا تعلیمی نقصان،عارضی ٹینٹ سکول قائم کرنیکا فیصلہ

  • ملتان
سیلاب سے 60ہزار طلبہ کا تعلیمی نقصان،عارضی ٹینٹ سکول قائم کرنیکا فیصلہ

سکول عمارات کی بحالی کیلئے 90روز کا ہدف ،لرننگ لاسز کم کرنے کیلئے صوبے بھر میں تین شفٹوں میں عارضی سکول چلائے جارہے ، آئندہ ہفتے باقاعدہ آغاز کیا جائے گا

ملتان (خصوصی رپورٹر)سیلاب سے پنجاب بھر میں 60ہزار سے زائد بچوں کا تعلیمی سلسلہ متاثر ہوا ہے ، جس کے بعد محکمہ سکول ایجوکیشن نے یونیسیف کے تعاون سے متاثرہ علاقوں میں عارضی ٹینٹ سکولز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔محکمہ کے ترجمان کے مطابق، سیلاب سے متاثرہ سکول عمارات کی بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے اور 90دن کے اندر تمام متاثرہ تعلیمی اداروں کو بحال کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کے تعلیمی نقصان (لرننگ لاسز) کو کم کرنے کے لئے صوبے بھر میں تین شفٹوں پر مشتمل عارضی سکولز چلائے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی بچے کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو۔ترجمان نے مزید بتایا کہ ٹینٹ سکولز آئندہ ہفتے سے کام شروع کر دیں گے ، جن میں طلبہ کے لئے بنیادی تعلیمی سہولیات، سٹیشنری، فرنیچر اور پینے کے صاف پانی کا بندوبست کیا جائے گا۔محکمہ تعلیم کے مطابق، سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں اساتذہ کی عارضی تعیناتی بھی کی جا رہی ہے تاکہ تدریسی عمل بلا تعطل جاری رہ سکے ۔ اس اقدام کا مقصد متاثرہ بچوں کو تعلیمی نظام سے منسلک رکھنا اور انہیں ذہنی و تعلیمی طور پر بحال کرنا ہے ۔

 

