گندم کی کاشت، ڈپٹی کمشنرز کو نگرانی کا حکم
ملتان ڈویژن میں17لاکھ 76ہزار ایکڑ پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا،کھاد ، بیج ،زرعی مداخل کی کوئی قلت نہیں، 25اکتوبر سے مہم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا سیڈ کارپوریشن کے پاس 1لاکھ 29ہزار 760تھیلے گندم کا بیج،نائٹروجن کھاد 4لاکھ 88ہزار 572،فاسفورس کھاد کے 4لاکھ 31ہزار 654تھیلے موجود، کمشنر عامر کریم
ملتان(وقائع نگار خصوصی،لیڈی رپورٹر) ڈویژنل انتظامیہ نے گندم کی کاشت میں اضافے پر خصوصی فوکس کرتے ہوئے تمام اضلاع میں عملی اقدامات شروع کر دیئے ہیں۔کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت ڈویژنل زرعی کمیٹی برائے گندم کاشت کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمشنر عامر کریم خاں نے ڈپٹی کمشنرز کو فی ایکڑ گندم کی کاشت میں اضافے کی ذاتی نگرانی کرنے کی ہدایت کی۔کمشنر نے بتایا کہ ڈویژن میں 17 لاکھ 76 ہزار ایکڑ پر گندم کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جس کے حصول کے لئے تمام اضلاع کو متحرک کیا گیا ہے ۔
عامر کریم خاں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کسانوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لئے کسان کارڈ کا اجرائکیا ہے ، جس کے ذریعے نوٹیفائیڈ ڈیلرز سے کھاد، بیج اور دیگر زرعی مداخل خریدی جا سکتی ہیں۔انہوں نے محکمہ زراعت کو ہدایت کی کہ گندم کی کاشت میں اضافے کے لئے فوری اور عملی اقدامات شروع کئے جائیں۔ کمشنر عامر کریم خاں نے واضح کیا کہ ڈویژن میں کسی قسم کی کھاد یا بیج کی قلت نہیں، تمام ذخائر وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ ملتان میں 25 اکتوبر سے گندم کی کاشت کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر زراعت کے مطابق پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس 50 کلو کے 1 لاکھ 29 ہزار 760 تھیلے گندم بیج موجود ہیں، جبکہ نائٹروجن کھاد کے 4 لاکھ 88 ہزار 572 تھیلے اور فاسفورس کھاد کے 4 لاکھ 31 ہزار 654 تھیلے ذخیرہ میں ہیں۔ علاوہ ازیں عامر کریم خاں نے کہا ہے کہ حکومتِ پنجاب نے رواں سیزن میں گندم کی کاشت میں اضافے کے لئے خالی سرکاری زمین کے مؤثر استعمال کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس سلسلے میں متعلقہ محکموں کو جامع حکمتِ عملی کے تحت اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔