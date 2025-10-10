صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 مشکوک افراد گرفتار 2پستول ،گولیاں برآمد

  • ملتان
کوٹ ا دو (نامہ نگار)کوٹ ادو پولیس کی جرائم پیشہ افراد کیخلاف کارروائی، ناکہ پر 2مشکوک افراد گرفتار، 2پستول گولیوں سمیت برآمد کر لئے ۔

 تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او سٹی کوٹ ادو شکیل ملک نے کوٹ ادو میں تعینات ہوتے ہی جرائم پیشہ افراد کے خلاف شکنجہ تیار کرتے ہوئے اے ایس آئی سلیم مونڈا کے ساتھ ٹیم تشکیل دی جنہوں نے دوران گشت ملزم ضمیر حسین ولد بشیر احمد قوم سید سکنہ منشی موڑ سے پسٹل 30بور معہ دو زندہ روند برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا اور تفتیش شروع کردی ۔ دوسری کارروائی میں محمد احمد ولد اللہ بخش قوم سیال سکنہ وارڈ نمبر 14سے بھی پسٹل 30 بور برآمد کرکے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی۔

