رکشوں پرلائوڈ سپیکر کے ذریعے پھل سبزی کی فروخت، شہری اذیت میں مبتلا

  • ملتان
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)رکشوں پرلائوڈ سپیکر نصب کرکے پھل، سبزی بیچنے والوں نے گلیوں بازاروں میں شہریوں کو اذیت سے دوچار کردیا۔

 اذان کے اوقات میں بھی احترام کا فقدان، قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش، تاجران و سماجی رہنما ئوں نے انکے خلاف فوری کارروائی کامطالبہ کردیا۔شہر کے مختلف بازاروں،چوکوں اوررہائشی علاقوں میں رکشہ پرنصب اسپیکروں سے پھل و سبزی کے اعلانات دن بھر تیز آواز میں جاری رہتے ہیں، شہری خصوصی طور پر اذان کے اوقات میں بھی لائوڈ سپیکر بند نہ کیے جانے پر برہم ہیں۔

