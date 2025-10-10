صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر نے پی پی 269الیکشن کیلئے افسروں سے حلف لیا

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر نے پی پی 269الیکشن کیلئے افسروں سے حلف لیا

الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری تمام وسائل بروئے کار لا کرانتخابی عمل کو شفاف بنایا جائے :عثمان طاہر جپہ

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ضمنی الیکشن پی پی 269کے سلسلے میں تعینات افسران سے حلف لیا۔تفصیلات کے مطابق اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام افسران الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پرامن، شفاف اور منصفانہ الیکشن ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، انتخابی فرائض انجام دینے والے افسران اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور غیر جانبداری سے سرانجام دیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی غفلت، جانبداری یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ الیکشن کے دوران تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر شفاف انتخابی عمل کو یقینی بنایا جائے ۔ حلف اٹھانے والے افسران نے عزم ظاہر کیا کہ وہ الیکشن کمیشن کی تمام ہدایات پر من و عن عملدرآمد کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی میں ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کا حکم

عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اہم تقریب ،28دسمبر کو الیکشن کا اعلان

کمشنر اور ڈی سی نے پولیو مہم کا 3روز قبل افتتاح کر دیا

اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد

بھکر میں 13 سے 16 اکتوبر تک پولیو مہم کے انتظامات فائنل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ