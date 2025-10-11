صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں،11ملزم گرفتار

  • ملتان
پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں،11ملزم گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں 11 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔ مختلف تھانوں کی کارروائیوں کے دوران شراب، چرس، ہیروئن اور آئس کی بھاری مقدار برآمد ہوئی۔

کینٹ پولیس نے ملزم محمد عامر سے 10 لٹر شراب جبکہ محمد گوہر سے 1020 گرام ہیروئن برآمد کی۔ چہلیک پولیس نے ملزم فریاد مسیح سے 10 لٹر شراب اور مظفر آباد پولیس نے ملزم ایوب سے 1120 گرام ہیروئن برآمد کی۔ شاہ شمس پولیس نے پیر بخش سے 20 لٹر شراب جبکہ سیتل ماڑی پولیس نے افضال سے 800 گرام چرس قبضے میں لی۔اسی طرح گلگشت پولیس نے عمران سے 1020 گرام آئس، بی زیڈ پولیس نے رمضان سے 1040 گرام آئس، زبیر اور آصف سے 10،10 لٹر شراب جبکہ راجہ رام پولیس نے بشیر سے 10 لٹر شراب برآمد کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کارپوریشن ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری یقینی بنانے کا حکم

یونیورسٹی آف سرگودھا اور پی اے ایف ہسپتال میں تعاون کا معاہدہ

ذہنی صحت :ڈسٹرکٹ جیل کے زیر اہتمام شعور بیداری واک

گندم کی سمگلنگ ناکام،1000کلووالی 2000بوریاں برآمد

اسد عباس مگسی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ابا خیل کا دورہ،صفائی سہولیات کا جائزہ لیا

4 روزہ انسداد پولیو مہم کیلئے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن