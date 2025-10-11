پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائیاں،11ملزم گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں 11 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔ مختلف تھانوں کی کارروائیوں کے دوران شراب، چرس، ہیروئن اور آئس کی بھاری مقدار برآمد ہوئی۔
کینٹ پولیس نے ملزم محمد عامر سے 10 لٹر شراب جبکہ محمد گوہر سے 1020 گرام ہیروئن برآمد کی۔ چہلیک پولیس نے ملزم فریاد مسیح سے 10 لٹر شراب اور مظفر آباد پولیس نے ملزم ایوب سے 1120 گرام ہیروئن برآمد کی۔ شاہ شمس پولیس نے پیر بخش سے 20 لٹر شراب جبکہ سیتل ماڑی پولیس نے افضال سے 800 گرام چرس قبضے میں لی۔اسی طرح گلگشت پولیس نے عمران سے 1020 گرام آئس، بی زیڈ پولیس نے رمضان سے 1040 گرام آئس، زبیر اور آصف سے 10،10 لٹر شراب جبکہ راجہ رام پولیس نے بشیر سے 10 لٹر شراب برآمد کی۔