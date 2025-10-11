صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوروں کی موج، گھر اور دکان لوٹ لی، لاکھوں کا نقصان

  • ملتان
چوروں کی موج، گھر اور دکان لوٹ لی، لاکھوں کا نقصان

کوٹ ادو (نامہ نگار) چوری کی وارداتوں میں اضافہ، نامعلوم چوروں نے گھر اور دکان کو نشانہ بنا لیا۔

 تفصیل کے مطابق وارڈ نمبر 4ریلوے روڈ دائرہ دین پناہ کا رہائشی اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ گھر میں سویا ہوا تھا کہ رات کے وقت نامعلوم چور گھر میں داخل ہو گئے ۔ صبح اٹھنے پر معلوم ہوا کہ گھر کا سامان بکھرا پڑا ہے ، چور دو لاکھ پچاس ہزار روپے نقدی، چار تولے طلائی زیورات اور دیگر سامان لے اڑے ۔دوسری واردات میں وارڈ نمبر 14اے کے رہائشی محمد آصف کی مدنی ٹاؤن میں قائم پیٹیوں کی دکان کا شٹر توڑ کر نامعلوم چور 10عدد بیٹریاں اور دیگر قیمتی سامان چرا کر فرار ہو گئے ۔ پولیس نے دونوں چوری کے واقعات کے مقدمات درج کر لئے۔

 

