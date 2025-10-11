شہر میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ، پولیس متحرک
ملتان (کرائم رپورٹر) شہر میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے ، پولیس نے مختلف علاقوں میں موصولہ اطلاعات پر کارروائیاں شروع کردی ہیں۔
تفصیل کے مطابق تھانہ قطب پور پولیس کو ٹمبر مارکیٹ کے رہائشی عمر نے اطلاع دی کہ وہ اپنی کار کھڑی کرکے دوست کے گودام گیا، واپس آیا تو کار غائب تھی جسے نامعلوم چور لے اڑے ۔تھانہ مظفر آباد پولیس کو مہدی پور کے رہائشی محمد کاشف نے بتایا کہ جب وہ اپنے ہوٹل پہنچا تو تالے ٹوٹے ہوئے تھے ۔ پڑتال پر پتا چلا کہ نامعلوم چور 11 ہزار روپے نقدی، 24 کلو گھی، 40 کلو آٹا اور پتیلے چوری کرکے فرار ہوگئے ۔