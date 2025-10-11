صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

  • ملتان
غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

غیر قانونی آئل ایجنسیاں اور ایل پی جی شاپس سیل، متعدد استغاثے جمع کروا دیئے

لودھراں (سٹی رپورٹر ) ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب راؤ تسنیم خان اور ڈپٹی کمشنر لودھراں ڈاکٹر لبنیٰ نزیر کی ہدایت پر سول ڈیفنس لودھراں کی ٹیموں نے غیر قانونی پیٹرول یونٹس، آئل ایجنسیوں اور ایل پی جی شاپس کے خلاف بھرپور کارروائیاں کیں۔سول ڈیفنس آفیسر طاہر عباس بھٹہ اور چیف انسٹرکٹر عمران مہدی بابر کی قیادت میں لودھراں، دنیاپور اور جلہ آرائیں کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے ۔ کارروائیوں کے دوران غیر قانونی مشینری ضبط کرلی گئی اور ملزمان کے خلاف تھانہ صدر، سٹی لودھراں، دنیاپور اور قریشی والا میں استغاثے جمع کروا دیے گئے ۔طاہر بھٹہ اور عمران مہدی بابر نے کہا کہ غیر قانونی تیل و گیس کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ رواں ماہ 13 کارروائیاں کی جا چکی ہیں اور تمام مشتبہ مقامات کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے یا عوامی نقصان سے بروقت بچاؤ ممکن بنایا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب بھر کے 355 کالجز کوسولر پر منتقل کر نے کا فیصلہ

کیا وائلڈ لائف کاکوئی پٹرولنگ سسٹم بھی ہے ؟ہائیکورٹ

فوڈ اتھارٹی :6600لٹرجعلی دودھ تلف ،4ٹینکر ضبط

ریلوے پولیس میں جعلسازی سے بھرتی ہونے کی کوشش، 13ملزم گرفتار

سی این ایف:بھاری مقدار میں منشیات واسلحہ برآمد

چار وکلا کیخلاف مقدمے میں عبوری ضمانت کی توثیق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن