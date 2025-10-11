صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

  • ملتان
وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس‘تمام محکموں کو مؤثر کوآرڈینیشن کی ہدایت

و ہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیر صدارت انسدادِ پولیو مہم کے انتظامات سے متعلق اجلاس منعقد ہوا، جس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے مائیکرو پلان اور تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ 13سے 16اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران تمام محکمے مربوط کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں 5سال سے کم عمر 6لاکھ 41ہزار 220 بچوں کو پولیو کے قطرے اور وٹامن اے کے کیپسول دیے جائیں گے ۔مہم کے دوران 4352 موبائل، 109فکسڈ اور 178 ٹرانزٹ ٹیمیں خدمات انجام دیں گی، جبکہ مجموعی طور پر 5130اہلکار فرائض سرانجام دیں گے ۔ پولیس اہلکار ٹیموں کے ہمراہ اور داخلی و خارجی راستوں پر تعینات ہوں گے ، محکمہ اوقاف مساجد میں اعلانات کروائے گا اور سکولوں میں آگاہی مہم چلائی جائے گی۔عمرانہ توقیر نے ہدایت کی کہ کسی بھی انکاری کیس پر ریونیو ڈیپارٹمنٹ فوری کارروائی کرے اور اسسٹنٹ کمشنرز اپنی تحصیلوں میں روزانہ ریویو اجلاس منعقد کریں۔ اجلاس میں اے ڈی سی جنرل غلام مصطفی، اے سی وہاڑی احسن ممتاز، سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز، ڈی ایچ او ڈاکٹر فاضل، ڈی ڈی پی آر میاں نعیم عاصم، ڈبلیو ایچ او نمائندہ ڈاکٹر حسان حیدر سمیت دیگر افسران شریک ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کا سلسلہ 27 اکتوبر سے شروع ہوگا، آئی جی

شہرکی رونقوں میں مزید اضافہ کریں گے ،وزیربلدیات

قیدیوں کو بہترسہولتیں دینے کیلئے کوشاں،صوبائی وزیر

لیاری میں عمارت گرنے کے مقدمے میں مالکان کی درخواست ضمانت منظور

شوہر کے قتل کی ملزمہ کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ

سلطان آبادمیں 350 نادہندگان کے بجلی کنکشن منقطع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن