ایچ ای سی نے فہم القرآن تدریس رپورٹ طلب کرلی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) نے ملک بھر کی تمام یونیورسٹیوں سے فہم القرآن کورسز کی تدریس اور مانیٹرنگ سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کرلی ہے ۔
تفصیل کے مطابق ایچ ای سی نے تمام ڈگری دینے والے اداروں، الحاق شدہ کالجز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فہم القرآن کریم کے لازمی مضامین کو بغیر تاخیر نصاب میں شامل کریں اور ان کے نفاذ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں۔ایچ ای سی کے مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ فہم القرآن - I، فہم القرآن - II اور فہم القرآن کے عنوان سے مضامین انڈرگریجویٹ، گریجویٹ، ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح پر باقاعدہ طور پر، خصوصاً فزیکل موڈ میں پڑھائے جائیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ جامعات موسمِ خزاں 2025 سے ان کورسز کو تمام ڈگری پروگراموں میں شامل کرنے کی تصدیق کریں۔ایچ ای سی کے مطابق یہ اقدام قرآنِ کریم کی معیاری تعلیم اور اس کے فہم کو فروغ دینے کے لئے کیا گیا ہے تاکہ طلبہ میں دینی شعور اور مثبت فکری رجحان پروان چڑھے ۔ مراسلے میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کسی ادارے کو کورسز کے نفاذ میں مشکلات درپیش ہیں تو ان چیلنجز اور حل کی تجاویز سے بھی کمیشن کو آگاہ کیا جائے ۔