انجمن تاجران زکریا مارکیٹ بوسن روڈ کا اجلاس،پاک فوج کو خراج تحسین

  • ملتان
انجمن تاجران زکریا مارکیٹ بوسن روڈ کا اجلاس،پاک فوج کو خراج تحسین

ملتان (لیڈی رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران زکریا مارکیٹ بوسن روڈ کا اجلاس صدر رانا ارشاد کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مختلف مارکیٹوں کے صدور، جنرل سیکرٹریز، چیئرمینز اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔

اجلاس میں آرمی چیف کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔تاجر رہنماؤں نے کہا کہ آرمی چیف کی قیادت میں پاکستان کا وقار عالمی سطح پر بلند ہو رہا ہے اور ان کی خارجہ و امن دوست پالیسیوں کے مثبت اثرات نمایاں ہیں۔ اجلاس میں مقررین نے کہا کہ بھارت کی منفی اور انتہا پسندانہ پالیسیوں کے باعث مودی حکومت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکی ہے ۔ 

لاہور

پنجاب بھر کے 355 کالجز کوسولر پر منتقل کر نے کا فیصلہ

کیا وائلڈ لائف کاکوئی پٹرولنگ سسٹم بھی ہے ؟ہائیکورٹ

فوڈ اتھارٹی :6600لٹرجعلی دودھ تلف ،4ٹینکر ضبط

ریلوے پولیس میں جعلسازی سے بھرتی ہونے کی کوشش، 13ملزم گرفتار

سی این ایف:بھاری مقدار میں منشیات واسلحہ برآمد

چار وکلا کیخلاف مقدمے میں عبوری ضمانت کی توثیق

