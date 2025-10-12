صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی زیڈ پولیس کی کارروائی، لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی تحقیقات شروع

  ملتان
بی زیڈ پولیس کی کارروائی، لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی تحقیقات شروع

ملتان (کرائم رپورٹر)بی زیڈ پولیس نے لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق محمد یوسف نے رپورٹ درج کرائی کہ۔۔۔

 اس کی بیٹی قریبی کریانہ سٹور پر سامان لینے گئی تھی، جہاں ملزم نے اس کے ساتھ مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی اور ہراساں کرنے کی کوشش کی۔درخواست گزار کے مطابق ملزم نے لڑکی کو خاموش رکھنے کیلئے کچھ اشیاء بھی دیں اور دھمکی دی کہ واقعہ گھر میں نہ بتائے ۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ابتدائی شواہد اکٹھے کرنے کے بعد واقعے کی تفصیلی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

