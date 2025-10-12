صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوملتان میں 30سالہ مزدور پراسرار طور پر جاں بحق

  • ملتان
نیوملتان میں 30سالہ مزدور پراسرار طور پر جاں بحق

ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ نیو ملتان کے علاقے میں 30سالہ مزدور پراسرار طور پر جاں بحق پایا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔۔۔

تفصیل کے مطابق مدنی سٹریٹ کے رہائشی محمد عرفان نے پولیس کو بتایا کہ وہ رنگ کا ٹھیکیدار ہے اور اس کے پاس محمد وسیم گزشتہ چار سال سے مزدوری کر رہا تھا۔ گزشتہ رات کھانا کھا کر سو گیا، تاہم صبح دیکھا تو وہ پراسرار طور پر جاں بحق تھا۔پولیس موقع پر پہنچی اور لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کیلئے نشتر ہسپتال منتقل کر دی۔ 

 

