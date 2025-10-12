صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایئرپورٹ پر فاترالعقل خاتون اے ایس ایف کے حوالے

  • ملتان
ایئرپورٹ پر فاترالعقل خاتون اے ایس ایف کے حوالے

ملتان (کرائم رپورٹر)ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اے ایس ایف لیڈی پٹرولنگ ٹیم نے دوران گشت ایک خاتون کو مشکوک حرکات پر تحویل میں لے لیا۔ خاتون کو کنٹرول روم منتقل کرکے جانچ پڑتال کی گئی تو وہ فاترالعقل پائی گئی۔۔۔

 جس کی شناخت امہ حبیبہ کے نام سے ہوئی جو ڈیرہ غازی خان کی رہائشی ہے ۔خاتون کے پرس کی تلاشی کے دوران دو موبائل فون، ایک گھڑی، پچیس ہزار چھے سو نوّے روپے نقدی اور لیڈیز سوٹ برآمد ہوئے ۔ اے ایس ایف نے ابتدائی کارروائی کے بعد خاتون کو مزید تحقیقات کے لئے کینٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔

 

