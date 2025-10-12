صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی زہروں کا محفوظ استعمال یقینی بنایا جائے ،محکمہ زراعت

  • ملتان
زرعی زہروں کا محفوظ استعمال یقینی بنایا جائے ،محکمہ زراعت

دھان کی فصل اس وقت کاٹیں جب بالائی دانے مکمل طور پر پک چکے ہوں

ملتان (وقائع نگار خصوصی) ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے دھان کے کاشتکاروں کو ہدایت کی ہے کہ زرعی زہروں کا محفوظ اور صرف سفارش کردہ استعمال یقینی بنایا جائے ۔ نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں کے تدارک کے لئے ممنوعہ زہریں ہرگز استعمال نہ کی جائیں۔ زہروں کے استعمال اور فصل کی برداشت کے درمیان وقفہ (Pre-Harvest Interval) لازمی مدنظر رکھا جائے تاکہ زرعی زہروں کی باقیات (MRL) قابل قبول حد میں رہیں۔ترجمان نے کہا کہ زیادہ موزوں نتائج کے لئے حیاتیاتی بنیاد پر تیار کردہ زہریں استعمال کرنا مؤثر اور محفوظ ہے ۔ دھان کی فصل اس وقت کاٹیں جب بالائی دانے مکمل طور پر پک چکے ہوں اور نچلے دو تا تین دانے بھر چکے ہوں مگر ہلکے سبز ہوں۔ دانوں میں نمی کا تناسب 20 تا 22 فیصد ہونا چاہئے ۔ برداشت کے لئے ترجیحاً رائس ہارویسٹر (کیوٹا ٹائپ) استعمال کریں، اگر دستیاب نہ ہو تو کمبائن ہارویسٹر میں مناسب ایڈجسٹمنٹ کریں تاکہ دانے ٹوٹنے سے بچ سکیں۔ کٹائی شبنم ختم ہونے کے بعد شروع کریں۔

 

