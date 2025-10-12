صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے باہر فائرنگ خوف وہراس، مقدمہ درج

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)نامعلوم افراد کی گھر کے باہر فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ موضع پرہاڑ غربی کے رہائشی غلام فرید نے بتایا کہ وہ گھر کی بیٹھک میں موجود تھا کہ باہر سے فائرنگ کی آواز آئی۔ باہر جا کر دیکھا تو دو افراد ہوائی فائرنگ کر رہے تھے جو اسے دیکھ کر موقع سے فرار ہوگئے ۔

نامعلوم افراد کی گھر کے باہر فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ موضع پرہاڑ غربی کے رہائشی غلام فرید نے بتایا کہ وہ گھر کی بیٹھک میں موجود تھا کہ باہر سے فائرنگ کی آواز آئی۔ باہر جا کر دیکھا تو دو افراد ہوائی فائرنگ کر رہے تھے جو اسے دیکھ کر موقع سے فرار ہوگئے ۔ 

 

