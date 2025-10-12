بچوں کو پولیو سے بچانا والدین کی قومی ذمہ داری ، مریم طارق
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)پولیو ایک خطرناک مرض ہے جو عمر بھر کی معذوری کا باعث بن سکتا ہے ، اس لیے اس سے بچاؤ انتہائی ضروری ہے ۔ ان خیالات کا اظہار آواز دو پروگرام کی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر مریم طارق نے پولیو مہم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔۔۔
انہوں نے کہا کہ والدین اپنی قومی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پانچ سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ انہیں اس مہلک مرض سے محفوظ رکھا جا سکے ۔مریم طارق نے والدین پر زور دیا کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور پولیو فری پاکستان کے ہدف کے حصول میں اپنا کردار ادا کریں۔