بچیوں کے عالمی دن پر آگاہی سیشن، خواتین کے تحفظ پر زور

  • ملتان
بچیوں کے عالمی دن پر آگاہی سیشن، خواتین کے تحفظ پر زور

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر پولیس تحفظ سنٹر خانیوال اور روشن راہیں آرگنائزیشن کے اشتراک سے بچیوں کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

سیشن میں انچارج تحفظ سنٹر ایس آئی سمرا خالد، چیئرپرسن روشن راہیں بسم اللہ ارم، وکٹم سپورٹ آفیسر سونیا سمیت دیگر لیڈیز پولیس افسروں نے شرکت کی۔ایس آئی سمرا خالد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتِ پنجاب خواتین اور بچیوں کے تحفظ، تعلیم اور بااختیاری کیلئے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔ 

 

