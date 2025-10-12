فرنیچر ایکسپو مقامی صنعت کی ترقی کا مظہر ، حافظ ممتاز راں
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر حافظ ممتاز احمد راں نے کہا ہے کہ صدر حافظ محمود احمد شاد کی قیادت میں چیمبر مقامی صنعت کاروں، تاجروں اور ہنرمندوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔۔۔
فرنیچر ایکسپو کا انعقاد مقامی فرنیچر انڈسٹری کی ترقی اور کاروباری برادری کے باہمی تعاون کی کامیاب مثال ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چیمبر مقامی صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے اور کاروباری طبقے کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے ۔ آخر میں چیمبر کے وفد نے ایکسپو کے منتظمین محمد نعیم اور محمد احسن کا شکریہ ادا کیا۔