صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرنیچر ایکسپو مقامی صنعت کی ترقی کا مظہر ، حافظ ممتاز راں

  • ملتان
فرنیچر ایکسپو مقامی صنعت کی ترقی کا مظہر ، حافظ ممتاز راں

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر حافظ ممتاز احمد راں نے کہا ہے کہ صدر حافظ محمود احمد شاد کی قیادت میں چیمبر مقامی صنعت کاروں، تاجروں اور ہنرمندوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔۔۔

 فرنیچر ایکسپو کا انعقاد مقامی فرنیچر انڈسٹری کی ترقی اور کاروباری برادری کے باہمی تعاون کی کامیاب مثال ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چیمبر مقامی صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے اور کاروباری طبقے کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے ۔ آخر میں چیمبر کے وفد نے ایکسپو کے منتظمین محمد نعیم اور محمد احسن کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو شروع،120اسٹال لگائے گئے

حافظ آباد ریلوے کراسنگ پر فلائی اوور کا منصوبہ سست روی جا شکار مسافروں کو مشکلات

پنجاب کالجز کے طلبا کے مابین مقابلہ حسن قرآت و نعت

تنظیم مغلیہ گجرات کابلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

گجرات را ئس کلب کے وفد کی صدر چیمبر آف کامر س سے ملاقات

میاں یاسر احسان نے گجرات جمخانہ ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر