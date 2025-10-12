صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں ہاکی سیریز، دانش سکول اور ہاکی کلب کے دلچسپ میچز

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار‘نمائندہ خصوصی) ہاکی کلب آف وہاڑی اور دانش سکول کے درمیان دوستانہ ہاکی سیریز کا دوسرا میچ ہاکی کلب گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ اس سے قبل انڈر 14ٹیموں کے درمیان بھی میچ ہوا۔۔۔

 مہمانِ خصوصی صدر مسلم لیگ عرب امارات عرفان اقبال طور تھے ۔ تقریب میں سپورٹس افسر امداد حسین، کوچ محمد قیصر، انٹرنیشنل پلیئر ظہیر احمد گل، لیاقت علی شاہ، رفاقت علی شاہ، رانا شفیق، احمد تحمل ارشاد، رضوان اکرم دانی، خلیل احمد اور دیگر شخصیات شریک تھیں۔ اختتام پر مہمانِ خصوصی نے کھلاڑیوں میں انعامات، ہاکی بال اور بیگ تقسیم کیے جبکہ امپائرنگ کے فرائض احمد رضا اور امجد ملک نے انجام دیئے۔

 

