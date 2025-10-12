ٹاٹے پور بازار اور سٹیشن محلہ کھنڈر بن گئے ، عوام پریشان
چار ماہ سے ٹھیکیدار غائب، سڑکیں تباہ، بارشوں سے مکانات شدید متاثر
ٹاٹے پور (نامہ نگار)بازار ٹاٹے پور اور سٹیشن محلہ میں ترقیاتی کام ادھورا چھوڑنے سے علاقہ کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ ٹھیکیدار چار ماہ سے غائب ہے جبکہ منتخب نمائندے بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ملتان اور ملحقہ سڑکوں کی ازسرِنو تعمیر کے لیے بازار ٹاٹے پور ملتان روڈ اور محلہ سٹیشن کی سڑکیں اکھیڑ دی گئیں لیکن تعمیراتی کام تاحال مکمل نہ ہو سکا۔بارشوں کے باعث سڑکیں کیچڑ اور پانی سے بھر گئیں، جگہ جگہ گڑھے بننے سے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے ۔ مکین گھروں تک محدود ہو گئے ہیں جبکہ ایمرجنسی کی صورت میں آمد و رفت ناممکن ہو چکی ہے ۔ کاروباری سرگرمیاں بھی مکمل طور پر متاثر ہیں اور دکانیں سنسان پڑی ہیں۔اہلِ محلہ اور کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے پکے مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے ۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ٹھیکیدار نے کام ادھورا چھوڑ کر فرار اختیار کر لیا جبکہ منتخب نمائندے اس صورتحال پر مکمل خاموش ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ملتان اور وزیر اعلیٰ پنجاب فوری نوٹس لیتے ہوئے سڑکوں کی تعمیر کا کام مکمل کرائیں تاکہ عوام کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے۔