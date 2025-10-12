ایم پی اے عون حمید ڈوگر کی مریم نواز استقبال کی تیاری مکمل
مظفرگڑھ روانگی سے قبل لیگی کارکنوں ،عوامی نمائندوں کو شرکت کی دعوت
مونڈکا (نامہ نگار)ایم پی اے سردار عون حمید ڈوگر کی قیادت میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے استقبال کے لیے بڑے قافلے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رکن صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 271 سردار عون حمید ڈوگر نے کہا ہے کہ کل مظفرگڑھ میں مریم نواز شریف کے تاریخی استقبال اور جلسہ عام میں بھرپور شرکت کی جائے گی۔انہوں نے بتایا کہ حلقے کے سرگرم کارکنوں، بلدیاتی نمائندوں، سپورٹروں، ووٹروں اور مسلم لیگی عہدیداروں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ قافلے کا حصہ بن کر مظفرگڑھ پہنچیں اور اپنی قائد کا شایانِ شان استقبال کریں۔ سردار عون حمید ڈوگر نے کہا کہ مریم نواز شریف نہ صرف پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہیں بلکہ وہ عوام کے دلوں کی آواز بھی ہیں۔انہوں نے کہا کہ وہ اپنے حلقے کے ہزاروں کارکنوں اور نمائندوں کے ہمراہ مظفرگڑھ جائیں گے اور تاریخی انداز میں استقبال کریں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ مظفرگڑھ سمیت جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ ن کو مزید فعال اور مضبوط بنانے کے لیے کارکنوں کا جوش و جذبہ قابلِ تعریف ہے ۔