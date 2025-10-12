صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی کٹاؤ سے سناراں والی بستی اجڑ گئی‘ درجنوں گھر تباہ

  • ملتان
سیلابی کٹاؤ سے سناراں والی بستی اجڑ گئی‘ درجنوں گھر تباہ

متاثرین کاڈی سی آفس کے باہر احتجاج، حکام کی بے حسی پر نعرے بازی

لودھراں (سٹی رپورٹر)بھارت کی آبی جار حیت کے باعث دریائے ستلج میں آنے والے سیلابی پانی نے موضع آدم واہن کی بستی سناراں والی کو اجاڑ دیا۔ سیلابی کٹاؤ کے باعث درجنوں مکانات، کھیت اور بنیادی ڈھانچے تباہ ہو گئے ۔ مقامی افراد کے مطابق 30سے زائد گھر دریا برد ہو چکے ہیں جبکہ بجلی کے پول، ٹرانسفارمرز اور سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین بھی پانی میں بہہ گئی ہے ۔کٹاؤ کے تسلسل سے درجنوں خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین نے ضلعی انتظامیہ کی بے حسی اور تاخیر پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ متعدد درخواستوں کے باوجود نہ کوئی امداد ملی نہ بحالی کا عمل شروع کیا گیا۔ متاثرہ شہریوں نے لودھراں پریس کلب اور ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج کیا جس میں مرد، خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شریک تھے ۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور انتظامیہ کیخلاف نعرے بازی کرتے رہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی حکام کی عدم توجہی کے باعث وہ روز بروز تباہ حالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے مزید الزام عائد کیا کہ انہیں موجودہ سروے میں بھی شامل نہیں کیا جا رہا جس کے باعث وہ کسی قسم کی سرکاری امداد یا معاوضے کے حق دار قرار نہیں پائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو شروع،120اسٹال لگائے گئے

حافظ آباد ریلوے کراسنگ پر فلائی اوور کا منصوبہ سست روی جا شکار مسافروں کو مشکلات

پنجاب کالجز کے طلبا کے مابین مقابلہ حسن قرآت و نعت

تنظیم مغلیہ گجرات کابلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان

گجرات را ئس کلب کے وفد کی صدر چیمبر آف کامر س سے ملاقات

میاں یاسر احسان نے گجرات جمخانہ ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر