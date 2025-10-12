سیلابی کٹاؤ سے سناراں والی بستی اجڑ گئی‘ درجنوں گھر تباہ
متاثرین کاڈی سی آفس کے باہر احتجاج، حکام کی بے حسی پر نعرے بازی
لودھراں (سٹی رپورٹر)بھارت کی آبی جار حیت کے باعث دریائے ستلج میں آنے والے سیلابی پانی نے موضع آدم واہن کی بستی سناراں والی کو اجاڑ دیا۔ سیلابی کٹاؤ کے باعث درجنوں مکانات، کھیت اور بنیادی ڈھانچے تباہ ہو گئے ۔ مقامی افراد کے مطابق 30سے زائد گھر دریا برد ہو چکے ہیں جبکہ بجلی کے پول، ٹرانسفارمرز اور سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین بھی پانی میں بہہ گئی ہے ۔کٹاؤ کے تسلسل سے درجنوں خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین نے ضلعی انتظامیہ کی بے حسی اور تاخیر پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ متعدد درخواستوں کے باوجود نہ کوئی امداد ملی نہ بحالی کا عمل شروع کیا گیا۔ متاثرہ شہریوں نے لودھراں پریس کلب اور ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج کیا جس میں مرد، خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شریک تھے ۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور انتظامیہ کیخلاف نعرے بازی کرتے رہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی حکام کی عدم توجہی کے باعث وہ روز بروز تباہ حالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے مزید الزام عائد کیا کہ انہیں موجودہ سروے میں بھی شامل نہیں کیا جا رہا جس کے باعث وہ کسی قسم کی سرکاری امداد یا معاوضے کے حق دار قرار نہیں پائے ۔