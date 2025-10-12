بیٹے کا ماں پر تشدد، برتن توڑ دئیے ، چھت اکھاڑ دی
آمنہ بی بی کی مدعت میں غلام مصطفی کیخلاف مقدمہ درج، کارروائی جاری
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) ناخلف بیٹے کا پیسے نہ دینے پر ماں پر تشدد،برتن تور دئیے ، چھت اکھاڑ کر اینٹیں توڑ ڈالیں۔تفصیلات کے مطابق کوٹ ادو موضع جنوں کی رہائشی آمنہ بی بی زوجہ غلام یاسین نے پولیس کو بتایا کہ غلام مصطفی میرا بیٹا ہے ،میں گھر پر موجود تھی، آ کر رقم کا تقاضہ کرنے لگا، رقم میرے پاس نہ ہونے سے میں نے انکارکر دیا جس پر وہ آپے سے باہر ہو گیا ،برتن توڑنے لگا ،چھت اکھاڑ کر اینٹیں توڑ ڈالیں، منع کرنے پر دھکا دے کر مجھے زمین پر گرا دیا ۔شور پر میرا چھوٹا بیٹا خورشید اور بیٹی ثمینہ بی بی آگئے جنہوں نے منت سماجت کر کے میری جان بخشی کرائی ۔پولیس نے آمنہ بی بی کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا ہے ۔