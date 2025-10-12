درجنوں وارداتیں‘شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم
متعدد گھروں اور دکانوں کا صفایا، الگ الگ مقدمات درج، کارروائی جاری
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)درجن سے زائد وارداتیں ،شہری لاکھوں کے مال زر سے محروم ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ فتح شاہ کی حدود میں چور مبشر حسن کا موبائل فون (32 ہزار مالیتی) اور 10 ہزار روپے نقدی لے گئے ، محکمہ ہیلتھ کے ملازم عاشق کی ڈسپنسری سے پنکھا اور تار چوری کر لی گئی۔ تھانہ شیخ فاضل کے علاقے میں بابر علی کی دکان سے تین موبائل فون، 50 ہزار نقدی اور استری، جبکہ گگو منڈی سے اقبال کا موٹرسائیکل چوری کر لیا گیا۔تھانہ صدر کے علاقے میں ملک علی کے گھر سے واٹر پمپ، پرویز کے دو موبائل، سبزی منڈی سے عامر حیات کا موبائل اور 51ہزار روپے نقدی، عرفان کا موٹرسائیکل، رمضان مشتاق کے گھر سے 3 لاکھ نقدی، اور سید اکبر علی کے گھر سے 17 مرغیاں چوری کر لی گئیں۔اسی طرح مظہر کا ویلڈنگ پلانٹ اور تانبا، اجمل کی دکان سے 50بوری سیمنٹ اور دو من سریا، محمد رضوان کے گھر سے موبائل اور 30 ہزار نقدی، جبکہ غلام مصطفی کے گھر سے 68ہزار روپے اور موبائل فون اڑا لیے گئے ۔تھانہ ساہوکا کے علاقے میں محمد محسن کے بھٹہ سے 1لاکھ 20ہزار روپے مالیت کا سامان چوری کر لیا گیا۔ پولیس نے تمام وارداتوں کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔