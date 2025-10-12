جودھ پور:ٹریکٹر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار شخص جاں بحق
حادثے میں بیوی اور بیٹا شدید زخمی، ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار
جودھ پور ،چوپڑ ہٹہ(نمائندہ دنیا) تھانہ بارہ میل کی حدود میں جھنگ روڈ پر ماڑی سہو کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون اور بچہ شدید زخمی ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق محمد حسین ولد محمد نواز قوم ماچھی سکنہ ڈنگی پلاں اپنی بیوی اور بیٹے ارسلان عمر تقریباً چودہ سال کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنیوالے تیز رفتار ٹریکٹر سے ٹکرا گیا۔حادثے کے نتیجے میں محمد حسین موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ اسکی بیوی اور بیٹا شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کبیروالا منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی جبکہ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جھنگ روڈ حال ہی میں تعمیر ہونے کے بعد تیز رفتاری کے باعث حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے ۔ آئے روز کسی نہ کسی قیمتی جان کا ضیاع ہو رہا ہے ۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جھنگ روڈ پر تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ مزید قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے ۔