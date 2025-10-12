صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جودھ پور:ٹریکٹر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار شخص جاں بحق

  • ملتان
جودھ پور:ٹریکٹر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار شخص جاں بحق

حادثے میں بیوی اور بیٹا شدید زخمی، ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار

جودھ پور ،چوپڑ ہٹہ(نمائندہ دنیا) تھانہ بارہ میل کی حدود میں جھنگ روڈ پر ماڑی سہو کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون اور بچہ شدید زخمی ہو گئے ۔ تفصیلات کے مطابق محمد حسین ولد محمد نواز قوم ماچھی سکنہ ڈنگی پلاں اپنی بیوی اور بیٹے ارسلان عمر تقریباً چودہ سال کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنیوالے تیز رفتار ٹریکٹر سے ٹکرا گیا۔حادثے کے نتیجے میں محمد حسین موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ اسکی بیوی اور بیٹا شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کبیروالا منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی جبکہ ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جھنگ روڈ حال ہی میں تعمیر ہونے کے بعد تیز رفتاری کے باعث حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے ۔ آئے روز کسی نہ کسی قیمتی جان کا ضیاع ہو رہا ہے ۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جھنگ روڈ پر تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ مزید قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کریم آباد انڈرپاس پر کام تیز کرنے کی ہدایت

بھارتی ، افغانی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائیگا،سنی تحریک

اردو بازار میں 18انچ سیوریج لائن کی تنصیب

آرٹس کونسل میں پاکستان میوزک فیسٹیول کاشاندار اختتام

چشمہ گوٹھ کے رہائشیوں کا گیس، لینڈ، بجلی اور پانی مافیا کے خلاف احتجاج

پاکستان کا نظریہ، آئین اور بنیاد اسلام پر استوار ہے ، پیر ارشدکاظمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر