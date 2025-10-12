صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی گارڈ کی ساتھی پر فائرنگ ،ایک شخص زخمی

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)سکیورٹی گارڈ کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بی زیڈ پولیس کے مطابق سکیورٹی گارڈ جمشید نے بتایا کہ۔۔۔

اس کا ساتھی گارڈ حامد ڈیوٹی پر تاخیر سے پہنچا تو معمولی بات پر جھگڑا ہوگیا۔بحث و تکرار کے دوران ملزم حامد طیش میں آ کر رپیٹر سے فائر کر دیا جس سے جمشید زخمی ہو گیا۔ اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی، زخمی کو ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

