پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2افراد کو دھر لیا

  • ملتان
پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2افراد کو دھر لیا

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں دو افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔ قطب پور پولیس نے کارروائی کے دوران ملزم زبیر سے کارتوس جبکہ شاہ شمس پولیس نے ملزم لقمان سے پسٹل برآمد کر لیا۔پولیس کے مطابق دونوں ملزموں سے اسلحہ قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

