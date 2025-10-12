منشیات فروشوں کیخلاف احتجاج‘ پولیس کی سرپرستی کا الزام
ڈی پی او وہاڑی سے سخت کارروائی ، مکینوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ مترو کی حدود چک نمبر 69 ڈبلیو بی چھتیاں والا کھو کے رہائشیوں نے بااثر منشیات فروشوں کیخلاف ڈی پی او آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ مقامی پولیس منشیات فروشوں کی سرپرستی کر رہی ہے ۔تفصیلات کے مطابق مظاہرین محمد لقمان، غلام حسین، نذیر حسین، محمد حسین اور سجاد حسین سمیت درجنوں افراد نے ملتان روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مشتاق ولد نذیر، صفدر حسین، فیاض عرف مولی، خالد، نعمان اور زوار حسین کئی سالوں سے منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔مظاہرین نے کہا کہ منشیات فروشی سے منع کرنے پر انہیں قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور یہ عناصر علاقے کے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بااثر ملزم پولیس کے تحفظ میں دندنا رہے ہیں۔مظاہرین نے ڈی پی او وہاڑی اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ، منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی اور علاقہ مکینوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔