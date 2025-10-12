قیمتوں کوکنٹرول ،بجلی چوری کیخلاف سخت اقدامات کا فیصلہ
مقررہ نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کیلئے مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے ،منور عباس آسان رسائی کھلی کچہری ،سائلین کے مسائل سنے ،موقع پر احکامات جاری
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری کی زیرِ صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اشیائے خورونوش کی قیمتوں، معیار، دستیابی اور ریٹ لسٹوں کی نمائش کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ خوراک، مارکیٹ کمیٹی، صنعت و تجارت اور پولیس حکام کو ہدایت کی کہ عوام کو اشیائے ضروریہ مقررہ نرخوں پر فراہم کرنے کیلئے فیلڈ میں مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور ریٹ لسٹوں کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائیگی۔ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں بجلی چوری کی روک تھام اور نادہندگان کے خلاف کارروائی کیلئے حکمت عملی مرتب کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بجلی چوروں کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے ۔ انہوں نے آسان رسائی کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے اور آن لائن شکایات کے ازالے کیلئے احکامات جاری کیے ۔