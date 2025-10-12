صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعمیراتی کاموں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا، عامر کریم

  • ملتان
تعمیراتی کاموں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا، عامر کریم

ای بس منصوبے کے تحت میونسپل کارپوریشن کی حدود میں 49بس شیڈز تعمیر ہونگے

ملتان (وقائع نگار خصوصی) کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن ملتان کی ترقیاتی سکیموں سے متعلق ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہر میں جاری منصوبوں کی پیش رفت، تعمیراتی معیار اور شہری سہولیات میں بہتری کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔کمشنر عامر کریم خاں نے گردیزی مارکیٹ میں عوامی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ مبشرالرحمن کو موقع پر جا کر حالات کا جائزہ لینے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے حسین آگاہی میں زیرتعمیر واش رومز کو فوری مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی کاموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔انہوں نے بتایا کہ آٹھ نمبر پر شہریوں کی سہولت کے لئے انتظار گاہ اور سٹنگ ایریا تیار کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات میسر ہوں۔ مزید کہا کہ ای بس منصوبے کے تحت میونسپل کارپوریشن کی حدود میں 49بس شیڈز تعمیر کئے جائیں گے ۔پیر خورشید کالونی کی سڑک کی بحالی کے لئے کمشنر نے واسا اور میونسپل کارپوریشن کو مشترکہ سکیم تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اداروں کو باہمی رابطہ بہتر بنانے اور جاری منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملاوٹ کرنیوالوں کیخلاف بھرپور کریک ڈاؤن ، غیر معیاری دودھ تلف ، مقدمات درج

سیف سٹی پراجیکٹ فعال، جدید ٹیکنالوجی کا نیا دور شروع

اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی پی او میانوالی کا رات گئے فوڈ کنٹرولر پکٹ پوائنٹس کوٹ بیلیاں کا اچانک وزٹ

سوشل اینڈ کلچرل چینج تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے عنوان سے سیمینار

اہلحدیث کا اجلاس، دعوتِ حق مشن آگے بڑھانے کا عزم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر