تعمیراتی کاموں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا، عامر کریم
ای بس منصوبے کے تحت میونسپل کارپوریشن کی حدود میں 49بس شیڈز تعمیر ہونگے
ملتان (وقائع نگار خصوصی) کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن ملتان کی ترقیاتی سکیموں سے متعلق ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہر میں جاری منصوبوں کی پیش رفت، تعمیراتی معیار اور شہری سہولیات میں بہتری کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔کمشنر عامر کریم خاں نے گردیزی مارکیٹ میں عوامی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ مبشرالرحمن کو موقع پر جا کر حالات کا جائزہ لینے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے حسین آگاہی میں زیرتعمیر واش رومز کو فوری مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی کاموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔انہوں نے بتایا کہ آٹھ نمبر پر شہریوں کی سہولت کے لئے انتظار گاہ اور سٹنگ ایریا تیار کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات میسر ہوں۔ مزید کہا کہ ای بس منصوبے کے تحت میونسپل کارپوریشن کی حدود میں 49بس شیڈز تعمیر کئے جائیں گے ۔پیر خورشید کالونی کی سڑک کی بحالی کے لئے کمشنر نے واسا اور میونسپل کارپوریشن کو مشترکہ سکیم تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اداروں کو باہمی رابطہ بہتر بنانے اور جاری منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے پر زور دیا۔